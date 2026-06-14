Двухсторонней встречи Трампа и Зеленского на G7 не будет, - The Guardian

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе примет участие на саммите G7 вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако отдельной двухсторонней встречи в планах нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian и Bloomberg .

Отметим, что саммит G7 будет проходить с 15 по 17 июня в Эвиане. Помимо участие в рабочей сессии "Большой семерки", у Трампа запланированы ряд двухсторонних встреч.

По словам чиновника Белого дома, лидер США встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также лидерами Катара, ОАЭ, Египта и Индии. Однако отдельная встреча с президентом Зеленским не запланирована. Эту информацию подтверждают источники обеих изданий.

Также один из высокопоставленных чиновников США на условиях анонимности сказал, что успехи России "более или менее превратились".

"Мы хотим, чтобы война закончилась как можно скорее", - добавил он.