Украина и Европа готовят для Трампа три ключевые просьбы на G7, - Politico

Завтра в понедельник, 15 июня, во Франции стартует саммит G7, на котором будет присутствовать президент США Дональд Трамп. На этой встрече Украина и европейские лидеры намерены убедить Трампа в трех вещах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Издание отмечает, что в Украине заканчиваются ракеты к ПВО Patriot, летом вновь может не быть света, а Трамп тем временем поглощен проблемами Ирана. Однако то же время Киев впервые за много лет добивается успехов.

В частности, украинские дроны перерезают линии снабжения РФ, истощают ее армию и экономику, а ВСУ получили выгоду от значительного технологического прогресса. И кроме того, Украина впервые с 2023 года отвоевала больше территорий, чем потеряла.

На этом фоне Киев и Европа намерены убедить Дональда Трампа в нескольких вещах, которые касаются как поддержки Украины, так и давления на Россию.

Первый момент заключаются в том, что успехи Украины могут дать союзникам редкую возможность на предстоящем саммите G7 убедить Трампа в необходимости уделить внимание войне и призывать союзникам восполнить проблемы. Речь, в частности, о предоставлении ПВО вплоть до дальнобойного ударного оружия - до следующего наступления РФ.

"Украинский лидер добавится от США разрешения на производство перехватчиков Patriot внутри страны и обратился к Германии с просьбой предоставить десятки перехватчиков из своих запасов в обмен на те, которые Киев произведет позже", - отмечает Politico.

Сейчас насущный вопрос заключается в том, как увеличить поддержку Запада настолько, чтобы принудить Россию вести переговоры добросовестно.

Издание пишет, что в прошлом году президент США Дональд Трамп резко критиковал украинского коллегу Владимира Зеленского за отказ от сделки и обвинял его в чрезмерном усердии. Однако это все было до того, как положение Киева улучшилось.

На этой фоне европейские дипломаты заявили, что саммит G7, который начинается в понедельник, должен стать возможностью для сторонников Украины четко подтвердить свою поддержку Киева в противостоянии РФ, d том числе военными и финансовыми средствами.

"Сегодня европейцы берут на себя почти 100% помощи Украине, но для наших партнеров по G7, в частности США, по-прежнему важно продолжить вносить свой вклад - или, по крайней мере, не ослаблять свою поддержку еще больше", - сказал дипломат одной из крупнейших стран ЕС.

Продолжая Politico пишет, что Евросоюз покрыл финансовые потребности Украины на ближайшие месяцы за счет кредита в размере 90 млрд евро. Но Киев стремится получить еще как минимум 20 млрд евро, чтобы удалить свои успехи на поле боя против России.

Третий вопрос касается усиления санкционного давления на Россию и усиление подключение к этому вопросу Соединенных Штатов.

В частности, Украина оказывала давление на США и их союзников с целью усиления экономического давления на Москву, но по итогу получила неоднозначные результаты, особенно со стороны Вашингтона.

"ЕС принял своей 20-й пакет санкций против России в апреле, по воздержался от принятия ключевого запрета на морские перевозки российских нефтяных танкеров, надеясь, что США поддержат эти усилия на G7", - сообщили два европейских чиновника.