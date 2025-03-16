ua en ru
Вс, 16 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Зеленский провел разговор с новым премьером Канады: что известно

Украина, Воскресенье 16 марта 2025 10:32
UA EN RU
Зеленский провел разговор с новым премьером Канады: что известно Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с новым премьер-министром Канады Марком Карни. Речь шла о прекращении огня в Украине.

Об этом рассказал премьер-министр Канады Марк Карни, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Twitter (Х).

"Сегодня утром я беседовал с премьер-министром (Великобритании, - ред) Стармером, президентом (Украины, - ред) Зеленским и многими нашими ближайшими союзниками, чтобы обсудить путь Украины к миру", - написал он.

По словам Карни, Канада поддерживает предложение о немедленном прекращении огня в Украине.

"Теперь Россия должна прекратить тянуть время и начинать свои атаки. Пришло время России добросовестно сесть за стол переговоров", - продолжил глава канадского правительства.

Он добавил, что в соответствии с договоренностью "Большой семерки", Канада ужесточит контроль за соблюдением санкций против РФ, чтобы стимулировать их выполнение.

"Канада - неизменный союзник Украины. Мы обеспечим Украине военную поддержку, необходимую для самообороны - сейчас и в будущем", - резюмировал премьер.

Прекращение огня в Украине

Во время встречи в Саудовской Аравии 11 марта США и Украина договорились о прекращении огня. Речь шла о 30 днях перемирия.

В Кремле сначала изучали заявления, сделанные американской и украинской сторонами во время переговоров. Позже глава Кремля Владимир Путин якобы согласился на перемирие, но указал на "нюансы".

На данный момент в Кремле не дали добро на прекращение огня, но и не отказались. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин хочет отказаться от предложения США о 30-дневном перемирии с Украиной. Для этого он выставляет невыполнимые требования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Канада Война в Украине
NEWS
Россияне потеряли за сутки 1400 солдат и большое количество техники, - Генштаб
Россияне потеряли за сутки 1400 солдат и большое количество техники, - Генштаб
DAILY
Ахтем Чийгоз: Крым – больше не курорт и не военная база, а транзитная территория
Ксения Крикунжурналист РБК-Украина Ахтем Чийгоз: Крым – больше не курорт и не военная база, а транзитная территория