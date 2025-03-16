Зеленский провел разговор с новым премьером Канады: что известно
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с новым премьер-министром Канады Марком Карни. Речь шла о прекращении огня в Украине.
Об этом рассказал премьер-министр Канады Марк Карни, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Twitter (Х).
"Сегодня утром я беседовал с премьер-министром (Великобритании, - ред) Стармером, президентом (Украины, - ред) Зеленским и многими нашими ближайшими союзниками, чтобы обсудить путь Украины к миру", - написал он.
По словам Карни, Канада поддерживает предложение о немедленном прекращении огня в Украине.
"Теперь Россия должна прекратить тянуть время и начинать свои атаки. Пришло время России добросовестно сесть за стол переговоров", - продолжил глава канадского правительства.
Он добавил, что в соответствии с договоренностью "Большой семерки", Канада ужесточит контроль за соблюдением санкций против РФ, чтобы стимулировать их выполнение.
"Канада - неизменный союзник Украины. Мы обеспечим Украине военную поддержку, необходимую для самообороны - сейчас и в будущем", - резюмировал премьер.
Прекращение огня в Украине
Во время встречи в Саудовской Аравии 11 марта США и Украина договорились о прекращении огня. Речь шла о 30 днях перемирия.
В Кремле сначала изучали заявления, сделанные американской и украинской сторонами во время переговоров. Позже глава Кремля Владимир Путин якобы согласился на перемирие, но указал на "нюансы".
На данный момент в Кремле не дали добро на прекращение огня, но и не отказались. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин хочет отказаться от предложения США о 30-дневном перемирии с Украиной. Для этого он выставляет невыполнимые требования.
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