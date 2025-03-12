В МИД рассказали, как проходили восьмичасовые переговоры Украины и США в Джидде
Переговоры делегаций Украины и США в Саудовской Аравии длились восемь часов. Действия украинской команды дистанционно направлял президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Георгий Тихий в Faceook.
"Переговоры в Джидде были одними из самых интересных из тех, в которых приходилось участвовать. Именно с точки зрения искусства дипломатии, стратегического мышления, поиска нестандартных решений, грамотного баланса гибкости и твердости, умения идти на тактические шаги ради конечной цели. Все это вчера продемонстрировала украинская делегация и прежде всего президент Украины, который в дистанционном режиме направлял ее действия", - отметил он.
Тихий указал, что переговоры длились в целом более восьми часов - "почти непрерывно, если не учитывать обед, во время которого в целом тоже шла работа".
"О впечатлении от такой продолжительности могу сказать только одно: историки недооценивают роль человеческого истощения в принятии исторических решений. Именно в эти последние часы эндшпиля, когда усталость уже дает о себе знать, вдруг становится возможным выход из тупика и даже тяжелые компромиссы", - добавил спикер.
Он также назвал важным фактором "эмоциональный и информационный фон встречи", который определял границы пространства для компромиссов и влиял на переговорные позиции. По его словам, встреча проходила под прицелом сотен телекамер со всего мира и в густом облаке "осведомленных источников".
Еще одним нюансом, по мнению Тихого, является важность личной роли переговорщиков. Спикер МИД подчеркнул, что в украинской делегации был представлен и дипломатический, и военный блок, "все проявили себя максимально профессионально, принципиально и мудро"
"Помню, как в один из самых тяжелых моментов уже под конец министр Андрей Сибига посмотрел на меня вполоборота и в его выражении лица читалось "ну и ну", но также спокойное "все будет гуд"", - написал спикер МИД.
По словам Тихого, президент Украины Владимир Зеленский сыграл ключевую роль. Спикер отметил, что Зеленский дистанционно "направил действия делегации на железобетонную защиту ряда принципиальных позиций и мудрую гибкость в отношении других, что позволило выйти на финальный положительный результат".
Тихий сообщил, что уже в самолете после переговоров поступило подтверждение от дипломатов, что "все процессы в Жешуве только что были восстановлены".
При этом он подчеркнул, что Украина на переговорах "полностью перехватила стратегическую дипломатическую инициативу и изменила ход игры".
Переговоры Украины и США
Напомним, вчера, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций Украины и США. Переговоры состоялись в Джидде и продолжались восемь часов.
Украину на переговорах представили руководитель Офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, заместитель главы ОП Павел Палиса. От США на встрече были государственный секретарь США Марко Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майк Волц.
По результатам встречи стало известно, что США возобновляются предоставление Украине военной помощи и обмен разведданными.
Также американская сторона предложила ввести прекращение огня между Украиной и Россией на 30 дней. Украина поддержала предложение, ожидается решение РФ.
Больше о переговорах в Саудовской Аравии и о чем договорились Украина и США - в нашем материале.
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