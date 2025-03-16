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Зеленський провів розмову з новим прем'єром Канади: що відомо

Україна, Неділя 16 березня 2025 10:32
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Зеленський провів розмову з новим прем'єром Канади: що відомо Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з новим прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Йшлося про припинення вогню в Україні.

Про це розповів прем'єр-міністр Канади Марк Карні, пише РБК-Україна з посиланням на його Twitter (Х).

"Сьогодні вранці я розмовляв із прем'єр-міністром (Великої Британії, - ред) Стармером, президентом (України, - ред) Зеленським і багатьма нашими найближчими союзниками, щоб обговорити шлях України до миру", - написав він.

За словами Карні, Канада підтримує пропозицію про негайне припинення вогню в Україні.

"Тепер Росія повинна припинити тягнути час і починати свої атаки. Настав час Росії сумлінно сісти за стіл переговорів", - продовжив глава канадського уряду.

Він додав, що відповідно до домовленості "Великої сімки", Канада посилить контроль за дотриманням санкцій проти РФ, щоб стимулювати їх виконання.

"Канада - незмінний союзник України. Ми забезпечимо Україні військову підтримку, необхідну для самооборони - зараз і в майбутньому", - резюмував прем'єр.

Припинення вогню в Україні

Під час зустрічі в Саудівській Аравії 11 березня США та Україна домовилися про припинення вогню. Йшлося про 30 днів перемир'я.

У Кремлі спочатку вивчали заяви, зроблені американською та українською сторонами під час переговорів. Пізніше глава Кремля Володимир Путін нібито погодився на перемир'я, але вказав на "нюанси".

Наразі в Кремлі не дали добро на припинення вогню, але й не відмовилися. Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін хоче відмовитися від пропозиції США про 30-денне перемир'я з Україною. Для цього він виставляє нездійсненні вимоги.

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