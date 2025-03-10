В Канаде определили преемника Трюдо на посту премьера

Бывший руководитель Центрального банка Канады Марк Карни получил наибольшую поддержку от членов правящей Либеральной партии. Теперь он должен стать преемником Джастина Трюдо на посту премьер-министра.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

59-летний Карни на голосовании опередил бывшую главу Минфина Христю Фриланд, которая заняла второе место в конкурсе, свидетельствуют официальные результаты голосования.

Всего в голосовании участвовали чуть более 150 000 членов партии.

Отставка Трюдо и выборы преемника

Напомним, 6 января Трюдо объявил, что уйдет в отставку после более чем 9 лет пребывания на посту премьера Канады.

На фоне падения его рейтинга правящая Либеральная партия была вынуждена провести быстрый конкурс на его замену.

Карни считают "новичком" в политике. Ранее он утверждал, что лучше всего подходит для восстановления партии и наблюдения за торговыми переговорами с президентом США Дональдом Трампом, который угрожает дополнительными пошлинами.

Марк Карни (фото: flickr.com/photos/policyexchange)

Отметим, что Карни называли фаворитом на конкурсе преемника Трюдо - он получил наибольшую поддержку от членов партии и наибольшее количество собранных денег среди четырех либеральных кандидатов.

Как отмечают западные СМИ, победа Карни знаменует собой "первый случай, когда премьер-министром Канады стал аутсайдер без реального политического прошлого".

Заявления Карни об экономической политике из-за американских пошлин

Во время предвыборной кампании Карни заявил, что поддерживает ответные пошлины против США по принципу "доллар за доллар", а также скоординированную стратегию стимулирования инвестиций.

Кроме того, Карни неоднократно жаловался, что экономический рост Канады во времена Трюдо был "недостаточным".

Также западные обозреватели отмечают, что перспектива нового старта для Либеральной партии под руководством Карни в сочетании с пошлинами Трампа и его неоднократными насмешками относительно "аннексии Канады как 51-го штата США" привели к существенному возрождению состояния либералов в Канаде.

Карни ранее заявлял, что собирается "полностью сосредоточиться на том, чтобы вернуть нашу экономику на правильный путь".

"Я помогал преодолевать многочисленные кризисы и помог спасти две экономики. Я знаю, как работает бизнес, и знаю, как заставить его работать на вас", - сказал он во время своей речи в январе.

В то же время, по словам консерваторов, между Карни и Трюдо нет большой разницы. Экс-глава банка Канады имеет тесные связи с Трюдо, который в сентябре прошлого года назначил его председателем рабочей группы по вопросам экономического роста.

Что известно о Марке Карни

Карни работал в Goldman Sachs до того, как присоединился к канадскому министерству финансов в 2004 году. В 2007 году его назначили председателем Банка Канады, и ему быстро пришлось иметь дело с последствиями мирового кризиса 2008 года.

Марк Карни (фото: flickr.com/photos/policyexchange)

В 2013 году Карни занял пост председателя Банка Англии, став первым человеком, возглавившим два крупных центральных банка.

После того, как он покинул банк в 2020 году, Карни назначили специальным посланником ООН по вопросам климата и финансов. Он также занимал должность топ-менеджера в Brookfield Asset Management и входил в совет директоров компаний, включая инвестора в облигации PIMCO и финтех-гиганта Stripe.