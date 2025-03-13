Зеленский отреагировал на слова Путина о перемирии: он фактически готовит отказ

Российский диктатор Владимир Путин хочет отказаться от предложения США о 30-дневном перемирии с Украиной. Для этого он выставляет невыполнимые требования.

"Сейчас мы все услышали из России очень предсказуемые, очень манипулятивные слова Путина в ответ на идею тишины на фронте - он фактически готовит отказ по состоянию на сейчас", - отметил глава украинского государства.



Зеленский обратил внимание, что Путин боится напрямую сказать Трампу о своем намерении продолжать войну и убивать украинцев. Поэтому в Москве выставляют такие предпосылки для перемирия, чтобы "ничего не вышло или не выходило как можно дольше".

"Путин часто так делает - не говорит "нет" напрямую, но делает так, что практически только все затягивает и делает невозможным нормальные решения. Мы считаем, что это все сейчас - очередные российские манипуляции", - добавил президент.

Он подчеркнул, что США предлагали обеспечить контроль и верификацию режима тишины. И это реально организовать с учетом возможностей американцев и европейцев. За время действия прекращения огня можно подготовить ответы на все вопросы о долгосрочной безопасности и реальном мире и создать план завершения войны.

"Мы не ставим условий, которые что-то усложняют. Это Россия делает. Как мы всегда и говорили, единственный, кто будет все затягивать, единственный, кто будет неконструктивен, - это Россия. Им нужна война. Путин украл годы мира и продолжает эту войну - день за днем", - уточнил Зеленский.

По его словам, сейчас необходимо давить на Россию и вводить санкции, которые помогут заставить ее завершить войну.