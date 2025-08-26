ua en ru
Генштаб обновил карту боев: ключевые направления, где сдерживают наступление

Вторник 26 августа 2025 08:41
Генштаб обновил карту боев: ключевые направления, где сдерживают наступление Фото: появились свежие карты боев от Генштаба (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

За прошедшие сутки на фронте произошло 159 боевых столкновений. Российские войска нанесли один ракетный и 79 авиационных ударов, применив 130 управляемых авиабомб, а также совершили 4 735 обстрелов, в том числе 26 - из РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Удары по Украине

Авиационным атакам подверглись районы населенных пунктов:

  • Сумская область - Сумы, Новая Гута, Старая Гута;
  • Запорожская область - Белогорье;
  • Херсонщина - Надднепрянское, Львовское.

В ответ Силы обороны Украины поразили:

  • 5 районов сосредоточения личного состава и техники врага,
  • 4 артиллерийские системы,
  • 1 командно-наблюдательный пункт,
  • 1 станцию РЭБ.

Направления боевых действий

Северо-Слобожанское и Курское направления - отражено 10 атак. Враг нанес 14 авиаударов (23 КАБа) и совершил 206 обстрелов.

Генштаб обновил карту боев: ключевые направления, где сдерживают наступление

Южно-Слобожанское направление - 5 штурмов в районах Волчанска и Двуречанского.

Генштаб обновил карту боев: ключевые направления, где сдерживают наступление

Купянское направление - 10 атак возле Купянска, Западного, Голубовки и Зеленого Гая.

Генштаб обновил карту боев: ключевые направления, где сдерживают наступление

Лиманское направление - 20 атак вблизи Нового Мира, Грековки, Торского, Ивановки, Редкодуба, Карповки и в направлениях Среднего, Дроновки, Шандриголово, Серебрянки.

Генштаб обновил карту боев: ключевые направления, где сдерживают наступление

Северское направление - 12 штурмов в районах Серебрянки, Федоровки, Выемки, Переездного и в направлении Северска.

Генштаб обновил карту боев: ключевые направления, где сдерживают наступление

Краматорское направление - 6 атак возле Майского и Часового Яра.

Генштаб обновил карту боев: ключевые направления, где сдерживают наступление

Торецкое направление - 5 атак вблизи Щербиновки и Русиного Яра.

Генштаб обновил карту боев: ключевые направления, где сдерживают наступление

Покровское направление - наибольшая интенсивность: отражено 46 штурмов в районах Затишка, Никаноровки, Нового Шахтного, Новоэкономического, Удачного, Шахтного, Миролюбовки, Николаевки, Сухецкого, Лисовки, Звирово и в направлениях Родинского, Новоукраинки, Красного Лимана, Покровска.

Генштаб обновил карту боев: ключевые направления, где сдерживают наступление

Новопавловское направление - 31 атака возле Зеленого Поля, Искры, Свободного Поля, Малиевки, Воскресенки, Шевченко, Темировки и в направлениях Филиала, Новониколаевки, Новогеоргиевки, Камышевахи.

Генштаб обновил карту боев: ключевые направления, где сдерживают наступление

Ореховское направление - отбита одна атака возле Приморского.

Генштаб обновил карту боев: ключевые направления, где сдерживают наступление

Гуляйпольское и Приднепровское направления - враг наступательных действий не проводил.

Генштаб обновил карту боев: ключевые направления, где сдерживают наступление

Волынское и Полесское направления - признаков формирования ударных группировок не обнаружено.

Генштаб обновил карту боев: ключевые направления, где сдерживают наступление

Потери армии РФ

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 870 человек.

Также украинские воины обезвредили один танк, восемь боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, 291 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, 79 единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники оккупантов.

