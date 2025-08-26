Генштаб обновил карту боев: ключевые направления, где сдерживают наступление

За прошедшие сутки на фронте произошло 159 боевых столкновений. Российские войска нанесли один ракетный и 79 авиационных ударов, применив 130 управляемых авиабомб, а также совершили 4 735 обстрелов, в том числе 26 - из РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Удары по Украине Авиационным атакам подверглись районы населенных пунктов: Сумская область - Сумы, Новая Гута, Старая Гута;

Запорожская область - Белогорье;

- Белогорье; Херсонщина - Надднепрянское, Львовское. В ответ Силы обороны Украины поразили: 5 районов сосредоточения личного состава и техники врага,

4 артиллерийские системы,

1 командно-наблюдательный пункт,

1 станцию РЭБ. Направления боевых действий Северо-Слобожанское и Курское направления - отражено 10 атак. Враг нанес 14 авиаударов (23 КАБа) и совершил 206 обстрелов. Южно-Слобожанское направление - 5 штурмов в районах Волчанска и Двуречанского. Купянское направление - 10 атак возле Купянска, Западного, Голубовки и Зеленого Гая. Лиманское направление - 20 атак вблизи Нового Мира, Грековки, Торского, Ивановки, Редкодуба, Карповки и в направлениях Среднего, Дроновки, Шандриголово, Серебрянки. Северское направление - 12 штурмов в районах Серебрянки, Федоровки, Выемки, Переездного и в направлении Северска. Краматорское направление - 6 атак возле Майского и Часового Яра. Торецкое направление - 5 атак вблизи Щербиновки и Русиного Яра. Покровское направление - наибольшая интенсивность: отражено 46 штурмов в районах Затишка, Никаноровки, Нового Шахтного, Новоэкономического, Удачного, Шахтного, Миролюбовки, Николаевки, Сухецкого, Лисовки, Звирово и в направлениях Родинского, Новоукраинки, Красного Лимана, Покровска. Новопавловское направление - 31 атака возле Зеленого Поля, Искры, Свободного Поля, Малиевки, Воскресенки, Шевченко, Темировки и в направлениях Филиала, Новониколаевки, Новогеоргиевки, Камышевахи. Ореховское направление - отбита одна атака возле Приморского. Гуляйпольское и Приднепровское направления - враг наступательных действий не проводил. Волынское и Полесское направления - признаков формирования ударных группировок не обнаружено.