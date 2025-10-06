Зеленский провел "энергетическую" Ставку: обсудили защиту энергообъектов и усиление ПВО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение Зеленского.

По его словам, на Ставке обсудили защиту энергетических объектов.

"По ситуации в городах от Славутича до Запорожья, также Черниговщина, Сумщина, Харьков, Харьковская область, Донетчина, Днепровщина, также Полтавщина, Запорожская область, Центральная Украина, западные наши области, регионы Юга. Отдельно - вызовы по Николаеву и Одессе", - рассказал Зеленский.

Отдельно были доклады по развертыванию ПВО, в частности, дополнительных возможностей. Также состоялся подробный разговор по защите самих энергообъектов, конкретных общин.

"Дополнительно еще нужны ресурсы, чтобы был надлежащий ответ на каждую проблему. Мы решили эти вопросы и заполнили все запросы руководителей прежде всего Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей - запросы по финансам, по помощи", - заявил Зеленский.

Обстрелы энергетики

В течение последней недели Российская Федерация нацелилась на энергетическую инфраструктуру Украины. Под ударом врага оказались Черниговская, Сумская, Запорожская области и другие регионы. Самой сложной ситуация была на Сумщине и Черниговщине.

В частности, в Черниговской области введены жесткие графики отключения света, а в самом Чернигов даже был блэкаут.

Также во время удара РФ по Славутичу была обесточена Чернобыльская атомная станция. В частности отключился Новый безопасный конфайнмент (НБО), который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российский удар по энергетическому объекту в Славутиче был целенаправленным. Из-за этого теракта более трех часов на ЧАЭС был блэкаут.