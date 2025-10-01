ua en ru
Блэкаут на ЧАЭС длился более трех часов, удар россиян был целенаправленный, - Зеленский

Среда 01 октября 2025 23:07
UA EN RU
Блэкаут на ЧАЭС длился более трех часов, удар россиян был целенаправленный, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Удар российских войск по энергетическому объекту в Славутиче был целенаправленным. Блэкаут на Чернобыльской атомной электростанции длился более трех часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Из-за сегодняшнего российского удара по одной из наших энергетических подстанций в Славутиче более трех часов продолжался блэкаут на объектах бывшей Чернобыльской атомной станции", - сообщил Зеленский.

Он отметил, что это, в частности, новое укрытие, которое защищает окружающую среду от остатков четвертого энергоблока станции после взрыва 1986 года и радиоактивных обломков и пыли.

Также это хранилище для отработанного ядерного топлива, в котором хранится 80% всего такого отработанного топлива, которое было накоплено за время функционирования АЭС. Это отработанные топливные сборки общим весом более 3250 тонн.

"Россияне не могли не знать, что удар по объектам в Славутиче будет иметь такие последствия для Чернобыля. И это был целенаправленный удар, в котором они применили более 20 дронов - по предварительной оценке, российско-иранских "Шахедов", - подчеркнул президент.

По его словам, часть этих дронов удалось сбить, но удар был организован именно волной дронов, чтобы усложнить защиту объекта.

Ситуация на ЗАЭС

В то же время Зеленский отметил, что уже восьмой день продолжается блэкаут на Запорожской АЭС, который начался из-за российских обстрелов в районе станции.

При этом россияне не делают абсолютно ничего, чтобы исправить ситуацию и дать возможность украинским специалистам восстановить внешнее питание ЗАЭС, которое должно функционировать непрерывно в нормальных условиях.

"Россия сознательно создает угрозу радиационных инцидентов, пользуясь, к сожалению, слабой позицией МАГАТЭ и директора Рафаэля Гросси, а также распыленностью глобального внимания", - подчеркнул президент.

По его словам, чтобы исправить ситуацию, слабые и половинчатые решения не сработают.

Зеленский подчеркнул, что каждый день затягивания Россией войны, российские отказы от полного и надежного прекращения огня, постоянные удары по всем объектам энергетики Украины, включая те, от которых зависит безопасность атомных станций и другой ядерной инфраструктуры, - это глобальная угроза.

"Включая объекты ЧАЭС и ЗАЭС в Украине расположены шесть атомных станций, и каждая из них может быть мишенью для российских дронов и ракет", - добавил глава государства.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что важно, чтобы Европа, Соединенные Штаты, страны "Группы семи" и "Группы двадцати" реально действовали ради мира и безопасности на сто процентов возможного.

"Нужно сильное реагирование и соответствующее давление на Россию с целью защиты жизни. Я благодарен всем в мире, кто не молчит", - добавил президент.

Блэкаут на ЧАЭС

Напомним, сегодня, 1 октября, в результате российского обстрела энергетического объекта в Славутиче Чернобыльская АЭС оказалась в блэкауте.

Минэнерго сообщило, что вражеский обстрел энергетической инфраструктуры в Славутиче Киевской области привел к чрезвычайной ситуации на объектах ГСП "Чернобыльская АЭС".

В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался Новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращает выброс радиоактивных материалов в окружающую среду.

