ua en ru
Сб, 06 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Умеров после встречи с Уиткоффом: прогресс возможен, если Россия пойдет на деэскалацию

Суббота 06 декабря 2025 03:20
UA EN RU
Умеров после встречи с Уиткоффом: прогресс возможен, если Россия пойдет на деэскалацию Фото: секретарь СНБО Рустем Умеров (Facebook)
Автор: Марина Балабан

Состоялась шестая за последние две недели встреча делегаций США и Украины по обсуждению мирного плана. Завтра стороны снова соберутся, чтобы продолжить переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Рустема Умерова.

Умеров подтвердил, что приоритетом Украины является урегулирование, которое гарантирует защиту независимости и государственного суверенитета Украины, безопасность украинцев и формирует стабильную основу для успешного демократического будущего.

Участники обсудили результаты недавней встречи американской стороны с Россией и шаги, которые могут привести к окончанию войны.

"Обе стороны подчеркнули, что настоящий прогресс в достижении любых договоренностей зависит от готовности России продемонстрировать реальную приверженность долгосрочному миру - в частности, осуществить шаги к деэскалации и прекращению убийств", - говорится в заметке секретаря СНБО.

Также, по словам Умерова, была рассмотрена "Программа будущего развития", которая должна обеспечить процесс восстановления Украины после войны, совместные экономические инициативы США и Украины и долгосрочные проекты восстановления.

Переговоры Украины и США и России и США

Напомним, переговоры по реализации мирного плана США для Украины продолжаются.

Изначально западные СМИ писали о том, что в мирном плане 28 пунктов, среди которых были те, которые отражали максималистские требования России к Украине для завершения войны.

Согласно информации авторитетных западных изданий, в формировании такого плана могли участвовать российские чиновники.

23 и 30 октября делегации США и Украины провели консультации, чтобы доработать документ и сделать его более выгодным для Киева. Отметим, что первая встреча была в Женеве (Швейцария), вторая в Майами

Уже во вторник, 2 декабря, Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву, чтобы встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным и обсудить уже обновленный документ.

После 5-часовых переговоров помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что компромисс пока не найден, но стороны готовы работать дальше.

Также сообщается, что в результате переговоров США и Украины стороны наработали 20 пунктов. Самые сложные вопросы пока согласованы не были.

Читайте РБК-Украина в Google News
мирный план США Война в Украине
Новости
Украинские F-16 могли получить ракеты для самого дешевого уничтожения "Шахедов", - СМИ
Украинские F-16 могли получить ракеты для самого дешевого уничтожения "Шахедов", - СМИ
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне