Умеров после встречи с Уиткоффом: прогресс возможен, если Россия пойдет на деэскалацию

Состоялась шестая за последние две недели встреча делегаций США и Украины по обсуждению мирного плана. Завтра стороны снова соберутся, чтобы продолжить переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Рустема Умерова .

Также, по словам Умерова, была рассмотрена "Программа будущего развития", которая должна обеспечить процесс восстановления Украины после войны, совместные экономические инициативы США и Украины и долгосрочные проекты восстановления.

"Обе стороны подчеркнули, что настоящий прогресс в достижении любых договоренностей зависит от готовности России продемонстрировать реальную приверженность долгосрочному миру - в частности, осуществить шаги к деэскалации и прекращению убийств", - говорится в заметке секретаря СНБО.

Участники обсудили результаты недавней встречи американской стороны с Россией и шаги, которые могут привести к окончанию войны.

Умеров подтвердил, что приоритетом Украины является урегулирование, которое гарантирует защиту независимости и государственного суверенитета Украины, безопасность украинцев и формирует стабильную основу для успешного демократического будущего.

Переговоры Украины и США и России и США

Напомним, переговоры по реализации мирного плана США для Украины продолжаются.

Изначально западные СМИ писали о том, что в мирном плане 28 пунктов, среди которых были те, которые отражали максималистские требования России к Украине для завершения войны.

Согласно информации авторитетных западных изданий, в формировании такого плана могли участвовать российские чиновники.

23 и 30 октября делегации США и Украины провели консультации, чтобы доработать документ и сделать его более выгодным для Киева. Отметим, что первая встреча была в Женеве (Швейцария), вторая в Майами

Уже во вторник, 2 декабря, Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву, чтобы встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным и обсудить уже обновленный документ.

После 5-часовых переговоров помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что компромисс пока не найден, но стороны готовы работать дальше.

Также сообщается, что в результате переговоров США и Украины стороны наработали 20 пунктов. Самые сложные вопросы пока согласованы не были.