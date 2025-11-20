ua en ru
Чт, 20 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский встречается с фракцией "Слуги народа", - источник

Киев, Четверг 20 ноября 2025 20:50
UA EN RU
Зеленский встречается с фракцией "Слуги народа", - источник Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с народными депутатами от "Слуги народа".

Об этом РБК-Украина сообщил проинформированный источник.

По информации собеседника издания, по состоянию на 20:30 встреча уже началась.

Более детальных подробностей о встрече президента с фракцией "Слуги народа" пока нет.

Встреча Зеленского с фракцией СН

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский собрал на встречу народных депутатов СН на фоне политического кризиса, который возник из-за коррупционной схемы в "Энергоатоме".

Правоохранители выяснили, что к схеме, в том числе, были причастны чиновники Кабмина, а также бизнесмен Тимур Миндич, который ранее был бизнес-партнером Зеленского.

Национальное антикоррупционное бюро, которое разоблачило преступную организацию, также обнародовало записи разговоров участников схемы с другими топ-чиновниками. В частности, там фигурировал тогда еще министр юстиции Герман Галущенко.

После этого появились слухи, что на пленках фигурирует и руководитель ОП Андрей Ермак, но официально это доказано не было.

Такая ситуация вызвала возмущение у некоторых народных депутатов СН. Они обнародовали совместное заявление, в котором предложили создать "коалицию национальной устойчивости" и сформировать новое правительство.

Также отдельные члены фракции СН в Раде заявили, что они хотели бы видеть отставку Ермака.

В свою очередь президент Владимир Зеленский инициировал встречу с фракцией СН в Раде. Глава украинского государства объявил, что готовит несколько законодательных инициатив.

При этом пока неясно, будут ли приняты кадровые решения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский НАБУ Коррупция Слуга народа
Новости
Зеленский получил проект мирного плана США и обсудит его с Трампом
Зеленский получил проект мирного плана США и обсудит его с Трампом
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте