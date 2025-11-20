Зеленський зустрічається із фракцією "Слуги народу", - джерело
Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч із народними депутатами від "Слуги народу".
Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.
За інформацією співрозмовника видання, станом на 20:30 зустріч уже почалася.
Детальніших подробиць про зустріч президента з фракцією "Слуги народу" поки немає.
Зустріч Зеленського із фракцією СН
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зібрав на зустріч народних депутатів СН на тлі політичної кризи, яка виникла через корупційну схему в "Енергоатомі".
Правоохоронці з'ясували, що до схеми, в тому числі, були причетні чиновники Кабміну, а також бізнесмен Тимур Міндіч, який раніше був бізнес-партнером Зеленського.
Національне антикорупційне бюро, яке викрило злочинну організацію, також оприлюднило записи розмов учасників схеми з іншими топ-чиновниками. Зокрема, там фігурував тоді ще міністр юстиції Герман Галущенко.
Після цього з'явилися чутки, що на плівках фігурує й керівник ОП Андрій Єрмак, але офіційно це не було доведено.
Така ситуація викликала обурення у деяких народних депутатів СН. Вони оприлюднили спільну заяву, в якій запропонували створити "коаліцію національної стійкості" та сформувати новий уряд.
Також окремі члени фракції СН у Раді заявили, що вони хотіли б бачити відставку Єрмака.
У свою чергу президент Володимир Зеленський ініціював зустріч із фракцією СН у Раді. Глава української держави оголосив, що готує кілька законодавчих ініціатив.
При цьому поки неясно, чи будуть прийняті кадрові рішення.