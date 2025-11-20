ua en ru
Зеленський зустрічається із фракцією "Слуги народу", - джерело

Київ, Четвер 20 листопада 2025 20:50
UA EN RU
Зеленський зустрічається із фракцією "Слуги народу", - джерело Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч із народними депутатами від "Слуги народу".

Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.

За інформацією співрозмовника видання, станом на 20:30 зустріч уже почалася.

Детальніших подробиць про зустріч президента з фракцією "Слуги народу" поки немає.

Зустріч Зеленського із фракцією СН

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зібрав на зустріч народних депутатів СН на тлі політичної кризи, яка виникла через корупційну схему в "Енергоатомі".

Правоохоронці з'ясували, що до схеми, в тому числі, були причетні чиновники Кабміну, а також бізнесмен Тимур Міндіч, який раніше був бізнес-партнером Зеленського.

Національне антикорупційне бюро, яке викрило злочинну організацію, також оприлюднило записи розмов учасників схеми з іншими топ-чиновниками. Зокрема, там фігурував тоді ще міністр юстиції Герман Галущенко.

Після цього з'явилися чутки, що на плівках фігурує й керівник ОП Андрій Єрмак, але офіційно це не було доведено.

Така ситуація викликала обурення у деяких народних депутатів СН. Вони оприлюднили спільну заяву, в якій запропонували створити "коаліцію національної стійкості" та сформувати новий уряд.

Також окремі члени фракції СН у Раді заявили, що вони хотіли б бачити відставку Єрмака.

У свою чергу президент Володимир Зеленський ініціював зустріч із фракцією СН у Раді. Глава української держави оголосив, що готує кілька законодавчих ініціатив.

При цьому поки неясно, чи будуть прийняті кадрові рішення.

