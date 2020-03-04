Опублікована заява Гончарука про відставку

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

У комітеті Ради мають розглянути відставку Гончарука

Опублікована заява прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку. Її опублікував нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Качура на своєму Telegram-каналі.

Нардеп розповів, що цю заяву розглядатимуть на комітеті організації держвлади.

"Зараз на комітеті організації держвлади будемо схвалювати відправку у відставку Гончарука", - написав він.

Фото: заява про відставку Гончарука (telegram.org)

У заяві Гончарук просить прийняти його відставку з посади прем'єр-міністра.

Нагадаємо, вчора спікер Ради Дмитро Разумков під час засідання фракції "Слуга народу" заявив, що Гончарук написав заяву про відставку і вона вже надійшла до Верховної Ради.

Також вчора на засіданні фракції "Слуга народа" президент України Володимир Зеленський пропонував нинішнього віце-прем'єра і міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України. Також став відомий можливий склад Кабміну Шмигаля.

Додамо, Верховна рада сьогодні на позачерговому засіданні заслухає звіти керівників силових структур, обговорить питання "про Кабінет міністрів України".