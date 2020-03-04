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Зеленський про Кабмін Гончарука: не красти - мало

Новини » Політика     04.03.2020 - 16:21
Зеленський про Кабмін Гончарука: не красти - мало
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський пояснив необхідність зміни уряду

Президент України Володимир Зеленський на позачерговому засіданні Ради, на якому буде розглянута зміна уряду, заявив, що в уряді Олексія Гончарука не було корупції, але "не красти - мало". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, уряд Гончарука був першим без топ-корупції.

"Але не красти - мало. Уряд нових облич, але облич - мало. Потрібні нові мізки і нові серця. Цей уряд знає, що робити, але знати - мало. Потрібно багато працювати", - заявив Зеленський.

Він також заявив, що уряд повинен визнавати помилки.

"Ми постійно чуємо про економічний стрибок, але є враження, що економіка спіткнулася і ризикує проїхати обличчям по землі. Ми повинні говорити один одному лише правду, ми повинні це робити", - додав Зеленський.

Президент згадав і плутанину з платіжками за комунальні послуги.

"Люди заплуталися через хаос з платежами. Я думаю, що уряд провалив роз'яснювальну комунікацію з місцевою владою", - зазначив він.

Участь Президента України Володимира Зеленського в позачерговому засіданні Верховної Ради.

Участь Президента України Володимира Зеленського в позачерговому засіданні Верховної Ради.

Опубліковано Офіс Президента України Середа, 4 березня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що парламентська фракція "Слуга народу" провела засідання за участю Зеленського і кандидата на посаду прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Очікується, що сьогодні Верховна рада схвалить перезавантаження уряду.

Зеленський прибув у Раду
Новини України Володимир ЗеленськийотставкаправительствоОлексій Гончарук
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