Комітет рекомендував Раді прийняти відставку Гончарука

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Відставку Гончарука рекомендував Комітет організації держвлади

Комітет організації держвлади рекомендував Раді прийняти відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"За" проголосували 23 членів комітету, 2 утрималися і ніхто не був проти.

Також голова комітету з питань організації державної влади Андрій Клочко повідомив, що комітет буде сьогодні ще збиратись, щоб розглянути подання президента Володимира Зеленського на нового прем'єра-міністра.

РБК-Україна писало, що спікер Ради Дмитро Разумков під час засідання фракції "Слуга народу" заявив, що Гончарук написав заяву про відставку і вона вже надійшла до Верховної Ради. Також сьогодні було опубліковано заяву Гончарука про відставку.

Джерела видання повідомляли, що на засіданні фракції Зеленський пропонував нинішнього віце-прем'єра і міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України. Також став відомий можливий склад Кабміну Шмигаля.

Додамо, сьогодні відбудеться позачергове засідання Ради, на якому будуть проголосовані кадрові зміни в уряді.