Усилился ли выезд из Украины после разрешения для мужчин до 22 лет: ответ ГПСУ

Разрешение мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу, принятое украинским правительством, не повлияло на увеличение пассажиропотока. Количество людей, которые ежесуточно пересекают границу, остается в пределах обычного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы Украины.

В ГПСУ заверили, что разрешение на выезд за границу мужчин 18-22 лет никоим образом не повлияло на рост пассажиропотока на пограничных пунктах пропуска. Также люди 18-22 лет точно не стали "основой" пассажиропотока, как это пытаются подавать некоторые информационные ресурсы.

"Летний сезон еще продолжается, поэтому общий пассажиропоток по-прежнему остается высоким. Традиционно он растет накануне и в выходные дни", - пояснили пограничники.

Также отмечается, что в будни государственную границу в обоих направлениях пересекает 125 - 135 тысяч человек в среднем, а в выходные показатель возрастает до 150 тысяч человек в сутки. При этом это стандартное летнее увеличение движения: еще весной количество перемещений через границу в будни составляло в среднем 75 - 80 тысяч человек в сутки.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко также подтвердил, что ажиотажа на границе нет.

"Да, пограничники в четверг оформляют на выезд и мужчин этой возрастной категории, но существенного увеличения пассажиропотока нет", - сказал он.