Мужчин в возрасте 18-22 лет уже начали выпускать за границу

Украина, Четверг 28 августа 2025 08:39
Мужчин в возрасте 18-22 лет уже начали выпускать за границу Фото: военнообязанные мужчины в возрасте 18-22 лет уже уехали за границу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Постановление Кабмина о разрешении военнообязанным мужчинам в возрасте 18-22 лет вступило в силу. Некоторые уже успели уехать.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире телемарафона.

"Пограничники уже имеют первых желающих выехать за границу среди мужчин 18-22 лет. Кто-то из них уже успел оформиться", - добавил Демченко.

Представитель ГПСУ отметил, что соответствующие изменения уже вступили в силу.

Однако, по его словам, женщин-депутаток еще не выпускают, ведь отмену запрета еще не опубликовали в "Урядовом курьере".

Выезд молодых людей и депутаток местных советов за границу

Напомним, Кабинет министров Украины 27 августа обнародовал постановление, которое позволяет мужчинам в возрасте от 18 до 22 (включительно) лет пересекать границу во время военного положения.

Такие мужчины обязаны иметь при себе не только загранпаспорт, но и военно-учетный документ (в бумажном или электронном виде). Документы необходимо предъявлять в пунктах пропуска по требованию работника ГПСУ.

С началом полномасштабной войны в Украине ввели ограничения на выезд мужчин от 18 до 60 лет. Это решение приняли для обеспечения мобилизации и выполнения гражданами конституционного долга по защите страны.

Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет фактически не могут быть призваны во время мобилизации. В то же время выехать за границу они также не имели права.

Кроме того, Кабинет министров 27 августа отменил запрет выезда за границу во время военного положения женщин-депутатов местных советов. Изменения касаются депутаток всех уровней советов, кроме тех, кто получает зарплату за свою работу в органах местного самоуправления.

