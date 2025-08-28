Мужчин в возрасте 18-22 лет уже начали выпускать за границу

Фото: военнообязанные мужчины в возрасте 18-22 лет уже уехали за границу (Виталий Носач, РБК-Украина)

Постановление Кабмина о разрешении военнообязанным мужчинам в возрасте 18-22 лет вступило в силу. Некоторые уже успели уехать.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире телемарафона.

"Пограничники уже имеют первых желающих выехать за границу среди мужчин 18-22 лет. Кто-то из них уже успел оформиться", - добавил Демченко. Представитель ГПСУ отметил, что соответствующие изменения уже вступили в силу. Однако, по его словам, женщин-депутаток еще не выпускают, ведь отмену запрета еще не опубликовали в "Урядовом курьере".