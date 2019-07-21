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Зеленський проголосував на позачергових виборах до Ради

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 12:18
Зеленський проголосував на позачергових виборах до Ради
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський проголосував на дільниці в Оболонському районі Києва

Президент України Володимир Зеленський проголосував на позачергових виборах до Ради. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Він заявив, що очікує чесний та справедливий результат на виборах. 

 
Фото: Зеленський голосує на парламентських виборах (РБК-Україна)
 
 
Голосування президента Зеленського Стрім

Президент Володимир Зеленський прийшов на свою виборчу дільницю — стрімимо звідти

Опубліковано hromadske.ua Неділя, 21 липня 2019 р.

Так, станом на 12:00 надійшли дані про явку на 11 округах з 199. Явка виборців склала 15,27%.

Зазначимо, що зараз в Україні проходять дострокові парламентські вибори в Раду.  РБК-Україна писало, що Зеленский під час інавгурації заявив, що розпускає Верховну Раду восьмого скликання. У зв'язку з цим, були оголошені дострокові парламентські вибори, які призначили на 21 липня.

Нагадаємо, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор повідомив, що Сполучені Штати Америки очікують вільні та чесні парламентські вибори в Україні. Тейлор побажав українцям зробити успішний вибір в день голосування.

Додамо, у зв'язку із проведенням виборів в Раду Національна гвардія України взяла під посилену охорону ядерні об’єкти, суди і посольства.

РБК-Україна писало, що поліція вже отримала майже 400 заяв та повідомлень щодо виборчого процесу. Також спостерігачі фіксують порушення з боку політичних партій в день виборів.

Найбільш поширеними порушенням на позачергових виборах народних депутатів є незаконна агітація від імені політичних партій "Слуга Народу", "Опозиційна платформа за Життя" та "Опозиційний блок".

Вибори в Раду: як проходить голосування
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