Нацгвардія посилено охороняє АЕС, суди і посольства у день виборів

Фото: Нацгвардія (kmu.gov.ua)

Також забезпечується охорона громадського порядку в день дострокових парламентських виборів

У зв'язку із проведенням виборів в Раду Національна гвардія України взяла під посилену охорону ядерні об’єкти, суди і посольства. Про це повідомив командувач Національної гвардії України Микола Балан під час брифінгу в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, також забезпечується охорона громадського порядку в день дострокових парламентських виборів.

"Нацгвардія продовжує виконувати поставлені бойові завдання. Що стосується 21 липня, у день виборів, посилено охорону особливо важливих державних об’єктів, у тому числі ядерних, посилено охорону дипломатичних посольств та консульств, забезпечується охорона громадського порядку, взято під охорону суди та установи системи органів правосуддя", - зазначив Балан.

#вибори2019 #брифінг Першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, Голови Національна поліція України Сергій Князєв та керівників всіх органів виконавчої влади системи МВС. Опубліковано Ольгою Атамановою Субота, 20 липня 2019 р.

Нагадаємо, Комітет виборців України повідомив, що в день голосування найбільш поширені порушення - наявність незаконної агітації та незаконні дії окремих виборчих комісій. Зокрема, найбільша кількість матеріалів незаконної агітації поширюється від імені політичних партій "Слуга Народу", "Опозиційна платформа за Життя" та "Опозиційний блок" та є проблеми у роботі деяких комісій.

Крім того, РБК-Україна писало, що станом на ранок 21 липня досі не відкрилися 8 виборчих дільниць, на яких мають пройти позачергові вибори.