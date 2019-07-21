Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский проголосовал на участке в Оболонском районе Киева

Президент Украины Владимир Зеленский проголосовал на внеочередных выборах в Раду. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Он заявил, что ожидает честный и справедливый результат на выборах.

Голосування президента Зеленського Стрім Президент Володимир Зеленський прийшов на свою виборчу дільницю — стрімимо звідти Опубліковано hromadske.ua Неділя, 21 липня 2019 р.

Отметим, что сейчас в Украине проходят досрочные парламентские выборы в Раду. РБК-Украина писало, что он во время инаугурации заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва. В связи с этим, были объявлены досрочные парламентские выборы, которые назначили на 21 июля.

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