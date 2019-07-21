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Зеленский проголосовал на внеочередных выборах в Раду

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 12:18
Зеленский проголосовал на внеочередных выборах в Раду
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский проголосовал на участке в Оболонском районе Киева

Президент Украины Владимир Зеленский проголосовал на внеочередных выборах в Раду. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Он заявил, что ожидает честный и справедливый результат на выборах.

 
Голосування президента Зеленського Стрім

Президент Володимир Зеленський прийшов на свою виборчу дільницю — стрімимо звідти

Опубліковано hromadske.ua Неділя, 21 липня 2019 р.

Отметим, что сейчас в Украине проходят досрочные парламентские выборы в Раду. РБК-Украина писало, что он во время инаугурации заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва. В связи с этим, были объявлены досрочные парламентские выборы, которые назначили на 21 июля.

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Выборы в Раду: как проходит голосование
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