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США очікують мирних та чесних виборів в Україні

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 09:22
США очікують мирних та чесних виборів в Україні
Фото: посольство США в Україні (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

У посольстві США побажали українцям зробити успішний вибір в день голосування

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор повідомив, що Сполучені Штати Америки очікують вільні та чесні парламентські вибори в Україні. Про це повідомляє прес-служба посольства США в Києві.

Тейлор побажав українцям зробити успішний вибір в день голосування.

"Українці вирушають на виборчі дільниці, щоб обрати своїх представників до ВР - бажаю їм всього найкращого у цій справі. Українська демократія в дії надихає! Сполучені Штати разом з народом України очікують мирних, вільних і чесних виборів", - сказав він.

США очікують мирних та чесних виборів в Україні

Нагадаємо, в Україні проходять позачергові вибори до Верховної Ради. 

Раніше, в американському посольстві закликали в неділю уникати натовпу і демонстрацій, а також попередили про велику кількість поліції по містам та перекриття вулиць.  

РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський під час інавгурації заявив, що розпускає Верховну Раду восьмого скликання. У зв'язку з цим, були оголошені дострокові парламентські вибори, які призначили на 21 липня.

У ЦВК тоді повідомляли, що з наступного дня публікації указу президента про розпуск Верховної Ради, жодне судове рішення не зможе зупинити виборчий процес.

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Новини України Порошенко Зеленський Сполучені Штати Америкивыборыпарламентські вибори
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