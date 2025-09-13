Зеленский о российских дронах в Польше: НАТО не провалилось, но надо ответить

"Я не считаю, что НАТО провалилось. Где есть НАТО - войны нет. Мы считаем, что это сильный альянс. Во время войны таких массированных ударов не было по территории той или иной страны НАТО. Но уже были, прилетали в Румынию, Польшу. Я считаю, что надо ответить", - сказал он.

Как пояснил президент, речь не идет о том, что НАТО нужно задействовать то или иное оружие. По словам Зеленского, нужны сильные ответы, например, предоставить Украине оружие, которого до этого не было.

"Почему? Потому что летят дроны, и украинцы не могут их сбить. Часть дронов залетает на территорию стран НАТО. Мы дадим украинцам то оружие, которое они просили столько времени. Это оружие долетит не по дронам, а по заводам, где производятся эти дроны. Это не про НАТО, это про Украину", - заявили Зеленский.