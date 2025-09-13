Зеленський про російські дрони в Польщі: НАТО не провалилося, але треба відповісти

"Я не вважаю, що НАТО провалилось. Де є НАТО - війни немає. Ми вважаємо, що це сильний альянс. Під час війни таких масованих ударів не було по території тієї чи іншої країни НАТО. Але вже були, прилітали в Румунію, Польщу. Я вважаю, що треба відповісти", - сказав він.

Як пояснив президент, не йдеться про те, що НАТО потрібно задіяти ту чи іншу зброю. За словами Зеленський, потрібні сильні відповіді, наприклад, надати Україні зброю, якої до цього не було.

"Чому? Тому що летять дрони, і українці не можуть їх збити. Частина дронів залітає на територію країн НАТО. Ми дамо українця ту зброю, яку вони просили стільки часу. Ця зброя долетить не по дронах, а по заводах, де виробляються ці дрони. Це не про НАТО, це про Україну", - заявили Зеленський.