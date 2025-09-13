Зеленский о российских дронах в Польше: НАТО не провалилось, но надо ответить
Президент Владимир Зеленский считает, что страны НАТО должны ответить на залет российских дронов в Польшу. По его мнению, партнеры должны помочь усилить ПВО Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время Ежегодной конференции YES 2025, организованной Фондом Виктора Пинчука.
"Я не считаю, что НАТО провалилось. Где есть НАТО - войны нет. Мы считаем, что это сильный альянс. Во время войны таких массированных ударов не было по территории той или иной страны НАТО. Но уже были, прилетали в Румынию, Польшу. Я считаю, что надо ответить", - сказал он.
Как пояснил президент, речь не идет о том, что НАТО нужно задействовать то или иное оружие. По словам Зеленского, нужны сильные ответы, например, предоставить Украине оружие, которого до этого не было.
"Почему? Потому что летят дроны, и украинцы не могут их сбить. Часть дронов залетает на территорию стран НАТО. Мы дадим украинцам то оружие, которое они просили столько времени. Это оружие долетит не по дронам, а по заводам, где производятся эти дроны. Это не про НАТО, это про Украину", - заявили Зеленский.
Российские дроны над Польшей
В ночь на 10 сентября Россия атаковала Украину дронами и ракетами, но, как известно, несколько дронов зашли в воздушное пространство Польши. Варшава впервые применила оружие с самолетов против российских дронов.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что воздушное пространство Польши было нарушено по меньшей мере 19 раз. По его словам, это впервые, когда беспилотники залетели в Польшу не из Украины "в результате ошибок или небольших российских провокаций", а непосредственно с территории Беларуси.
Всего в Польше нашли обломки 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки.
Из-за вторжения российских беспилотников НАТО активировало статью 4 Североатлантического договора. Она предусматривает, что государства-члены будут совместно консультироваться, когда, по их мнению, возникнет угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из сторон.