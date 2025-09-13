Зеленський про російські дрони в Польщі: НАТО не провалилося, але треба відповісти
Президент Володимир Зеленський вважає, що країн НАТО мають відповісти на заліт російських дронів до Польщі. На його думку, партнери повинні допомогти посилити ППО України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час Щорічної конференції YES 2025, організованої Фондом Віктора Пінчука.
"Я не вважаю, що НАТО провалилось. Де є НАТО - війни немає. Ми вважаємо, що це сильний альянс. Під час війни таких масованих ударів не було по території тієї чи іншої країни НАТО. Але вже були, прилітали в Румунію, Польщу. Я вважаю, що треба відповісти", - сказав він.
Як пояснив президент, не йдеться про те, що НАТО потрібно задіяти ту чи іншу зброю. За словами Зеленський, потрібні сильні відповіді, наприклад, надати Україні зброю, якої до цього не було.
"Чому? Тому що летять дрони, і українці не можуть їх збити. Частина дронів залітає на територію країн НАТО. Ми дамо українця ту зброю, яку вони просили стільки часу. Ця зброя долетить не по дронах, а по заводах, де виробляються ці дрони. Це не про НАТО, це про Україну", - заявили Зеленський.
Російські дрони над Польщею
У ніч на 10 вересня Росія атакувала Україну дронами та ракетами, але, як відомо, кілька дронів зайшли в повітряний простір Польщі. Варшава вперше застосувала зброю з літаків проти російських дронів.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі було порушено щонайменше 19 разів. За його словами, це вперше, коли безпілотники залетіли до Польщі не з України "внаслідок помилок або невеликих російських провокацій", а безпосередньо з території Білорусі.
Загалом у Польщі знайшли уламки 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки.
Через вторгнення російських безпілотників НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає, що держави-члени будуть спільно консультуватися, коли, на їхню думку, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін.