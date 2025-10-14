Зеленский назначил нового заместителя секретаря СНБО: что о нем известно

Украинский президент Владимир Зеленский сегодня, 14 октября, уволил заместителя секретаря СНБО Руслана Хомчака и назначил вместо него Евгения Острянского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента и публикацию секретаря СНБО Рустема Умерова в Telegram .

По словам Умерова, в СНБО Острянский будет заниматься военным блоком вопросов. В частности, координацией вопросов с сектором Сил безопасности и обороны для усиления ВСУ, а также координацией и подготовкой заседаний Ставки верховного главнокомандующего.

Он имеет более тридцатилетний опыт военной службы и является специалистом в стратегическом планировании и оборонном управлении.

"Назначить Острянского Евгения Викторовича первым заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в президентском указе.

Президент издал указ №779/2025 об увольнении Руслана Хомчака с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сегодня, 14 октября, провел совещание по ситуации с безопасностью в отдельных регионах.

По его итогам президент сообщил, что у отдельных лиц подтвердили наличие российского гражданства. Поэтому он уже подписал указы в отношении таких людей.

Источники РБК-Украина уточнили, что речь идет о мэре Одессы Геннадии Труханове, бывшем нардепе Олеге Цареве и танцовщике Сергее Полунине. Их лишили гражданства Украины.

Сам Труханов уже несколько раз утверждал, что гражданства РФ у него нет.