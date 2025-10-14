ua en ru
Вт, 14 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский: у некоторых лиц нашли гражданство РФ, подготовлены решения

Киев, Вторник 14 октября 2025 15:48
UA EN RU
Зеленский: у некоторых лиц нашли гражданство РФ, подготовлены решения Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Во время проверки украинские правоохранители выявили лиц с российскими паспортами. Решения по ним уже подготовлены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

По словам главы государства, он провел совещание о ситуации с безопасностью в некоторых украинских регионах.

В частности, руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборантам в прифронтовых, приграничных регионах и на юге.

"Также подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц - подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал", - обратил внимание Зеленский, не раскрыв деталей.

Также отдельно была обсуждена ситуация в Днепропетровской области. Зеленский поблагодарил главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака за эффективную работу. Также для него были определены дополнительные задачи.

Петиция о Труханове

Напомним, только вчера, 13 октября, стало известно, что петиция о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова набрала необходимые 25 тысяч голосов, чтобы ее рассмотрел президент Владимир Зеленский.

Автор петиции объяснил свою инициативу тем, что журналисты неоднократно публиковали информацию, которая подтверждает наличие у Труханова российского гражданства.

Сам Труханов заявил, что российского паспорта у него нет. Также городской глава Одессы выразил готовность пройти полиграф.

К слову, ранее российский паспорт обнаружили у предстоятеля УПЦ МП Онуфрия (Ореста Березовского).

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Служба безопасности Украины Российская Федерация Василий Малюк
Новости
США могут передать Украине лишь до 50 ракет Tomahawk, - FT
США могут передать Украине лишь до 50 ракет Tomahawk, - FT
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит