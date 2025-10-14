Зеленский: у некоторых лиц нашли гражданство РФ, подготовлены решения

Во время проверки украинские правоохранители выявили лиц с российскими паспортами. Решения по ним уже подготовлены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram .

По словам главы государства, он провел совещание о ситуации с безопасностью в некоторых украинских регионах.

В частности, руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборантам в прифронтовых, приграничных регионах и на юге.

"Также подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц - подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал", - обратил внимание Зеленский, не раскрыв деталей.

Также отдельно была обсуждена ситуация в Днепропетровской области. Зеленский поблагодарил главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака за эффективную работу. Также для него были определены дополнительные задачи.