Зеленський призначив нового заступника секретаря РНБО: що про нього відомо

Український президент Володимир Зеленський сьогодні, 14 жовтня, звільнив заступника секретаря РНБО Руслана Хомчака і призначив замість нього Євгенія Острянського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента і допис секретаря РНБО Рустема Умєрова в Telegram .

За словами Умєрова, в РНБО Острянський буде займатися військовим блоком питань. Зокрема, координацією питань із сектором Сил безпеки і оборони для посилення ЗСУ, а також координацією та підготовкою засідань Ставки верховного головнокомандувача.

Він має понад тридцятирічний досвід військової служби і є фахівцем у стратегічному плануванні та оборонному управлінні.

"Призначити Острянського Євгенія Вікторовича Першим заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в президентському указі.

Президент видав указ №779/2025 про звільнення Руслана Хомчака з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський сьогодні, 14 жовтня, провів нараду щодо безпекової ситуації в окремих регіонах.

За її підсумками президент повідомив, що в окремих осіб підтвердили наявність російського громадянства. Тому він уже підписав укази щодо таких людей.

Джерела РБК-Україна уточнили, що йдеться про мера Одеси Геннадія Труханова, колишнього нардепа Олега Царьова і танцівника Сергія Полуніна. Їх позбавили громадянства України.

Сам Труханов уже кілька разів стверджував, що громадянства РФ у нього немає.