Зеленский назначил новых послов Украины в Молдове и Уругвае

В пятницу, 7 февраля, президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов в Молдове и Республике Уругвай. Также внесены изменения в состав СНБО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

В частности, согласно указу Зеленского, чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Молдова стал - Роговей Паун Аурелович.

На соответствующую должность в Республике Уругвай назначен Клименко Юрий Аркадьевич. В то же время, он остается и одновременно продолжит исполнять обязанности посла Украины в Аргентине.

Кроме того, на сайте украинского президента опубликован указ о введении главы Минздрава Украины Виктора Ляшко в состав СНБО.

"На частичное изменение статьи 1 указа президента Украины от 29 марта 2024 года №193/2024... ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Ляшко Виктора Кирилловича - министра здравоохранения Украины. Этот указ вступает в силу со дня его опубликования", - сказано в документе.