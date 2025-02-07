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Зеленський призначив нових послів України у Молдові та Уругваї

П'ятниця 07 лютого 2025 23:48
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Зеленський призначив нових послів України у Молдові та Уругваї Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

У п'ятницю, 7 лютого, президент України Володимир Зеленський призначив нових послів у Молдові та Республіці Уругвай. Також внесено зміни у склад РНБО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента України.

Зокрема, згідно указу Зеленського, надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Молдова став - Роговей Паун Аурелович.

На відповідну посаду в Республіці Уругвай призначено Клименка Юрія Аркадійовича. Водночас, він залишається і одночасно продовжить виконувати обов'язки посла України в Аргентині.

Крім того, на сайті українського президента опубліковано указ про введення глави МОЗ України Віктора Ляшка у склад РНБО.

"На часткову зміну статі 1 указу президента України від 29 березня 2024 року №193/2024... увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Ляшка Віктора Кириловича - міністра охорони здоров'я України. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування", - сказано у документі.

Хто міг стати послом у Молдові

Зазначимо, що наприкінці березня 2024 року Зеленський повідомив, що послом України в Молдові стане на той момент уже колишній секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. За словами президента, він погодив цю кандидатуру. Однак, виходячи із сьогоднішнього указу, цього не сталося.

Інші призначення

Нагадаємо, кілька днів тому президент України теж вносив указом зміни до складу РНБО. Зокрема, туди було введено голову української Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна.

Також ми писали, що сьогодні Зеленський вирішив звільнити свого спеціального уповноваженого з питань реалізації міжнародних гарантій безпеки Євгена Мойсюка.

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Володимир Зеленський РНБО Молдова Уругвай
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