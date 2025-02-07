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Зеленский уволил своего уполномоченного по гарантиям безопасности

Киев, Пятница 07 февраля 2025 15:49
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Зеленский уволил своего уполномоченного по гарантиям безопасности Фото: Евгений Мойсюк (mil.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить своего специального уполномоченного по вопросам реализации международных гарантий безопасности Евгения Мойсюка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы украинского государства.

"Уволить Мойсюка Евгения Георгиевича с должности специального уполномоченного президента Украины по реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Украины", - сказано в указе.

Что известно о Мойсюке

Стоит заметить, что Мойсюк занимал должность специального уполномоченного по вопросам реализации международный гарантий безопасности и развития Сил обороны Украины чуть менее года. Он был назначен Зеленским 13 февраля 2024-го года.

Мойсюк в 2004-2005 гг. проходил службу в Ираке в составе украинского миротворческого контингента. При этом с 2008 по 2009 год он был в составе миротворческой миссии в Косово.

В 2012 году Мойсюк стал командиром первого парашютно-десантного батальона.

Принимал активное участие в войне с российскими оккупантами еще с 2014 года. В декабре 2014 года руководил обороной Донецкого аэропорта.

21 июля 2019 года Мойсюк стал командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ. В этом же году ему присвоили звание генерал-лейтенанта.

В 2021 году получил должность заместителя главнокомандующего ВСУ.

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