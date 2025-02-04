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Зеленский изменил состав СНБО

Вторник 04 февраля 2025 21:39
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Зеленский изменил состав СНБО Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский указом изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Туда введен председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

"В соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю: на частичное изменение статьи 1 указа президента Украины от 29 марта 2024 года № 193/2024 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины"... ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Пронина Филиппа Евгеньевича - председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины", - сказано в документе.

Напомним, в конце 2024 года Кабинет министров назначил Филиппа Пронина председателем Государственной службы финансового мониторинга Украины. Перед этим он возглавлял Полтавскую областную военную администрацию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Из него выведен Игорь Черкасский.

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Владимир Зеленский СНБО
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