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Зеленский выбрал Драпатого новым главкомом ВСУ

22:40 21.07.2026 Вт
2 мин
Президент принял такое решение на фоне масштабных протестов
aimg Иван Носальский
Фото: Михаил Драпатый (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский решил заменить главнокомандующего ВСУ. Должность получит Михаил Драпатый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента в Telegram.

"Определил, что новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой и Павлом Палисой определили, как должна быть обновлена структура Генерального штаба ВСУ", - заявил Зеленский.

Кроме того, президент сегодня обсудил с Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым дальнейшие форматы службы и надлежащую передачу дел.

Указ о назначении пока еще не был опубликован на сайте президента.

Конфликт Федорова и Сырского

Напомним, 14 июля Верховная Рада поддержала отставку правительства во главе с Юлией Свириденко. Без должности остался и министр обороны Михаил Федоров.

После этого решения парламента Федоров рассказал, что у него был конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот конфликт причиной увольнения Федорова с должности министра обороны.

Сам Сырский, реагируя на такие заявления, сказал, что он "не знал" об этом конфликте и иногда "бывает жестким".

Решение президента и парламента вызвало общественный резонанс. В Киеве и других городах Украины уже шестой день продолжаются протесты против увольнения Федорова. Участники акций также требуют увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

На фоне протестов президент провел ряд встреч с топ-командирами ВСУ, в том числе и с Михаилом Драпатым.

По информации источников Bloomberg, на замену Сырскому рассматривали 11 кандидатов. Наиболее вероятным считался Михаил Драпатый, ранее возглавлявший Объединенные силы ВСУ.

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