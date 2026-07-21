Зеленский выбрал Драпатого новым главкомом ВСУ

"Определил, что новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой и Павлом Палисой определили, как должна быть обновлена структура Генерального штаба ВСУ", - заявил Зеленский.

Кроме того, президент сегодня обсудил с Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым дальнейшие форматы службы и надлежащую передачу дел.

Указ о назначении пока еще не был опубликован на сайте президента.

Конфликт Федорова и Сырского

Напомним, 14 июля Верховная Рада поддержала отставку правительства во главе с Юлией Свириденко. Без должности остался и министр обороны Михаил Федоров.

После этого решения парламента Федоров рассказал, что у него был конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот конфликт причиной увольнения Федорова с должности министра обороны.

Сам Сырский, реагируя на такие заявления, сказал, что он "не знал" об этом конфликте и иногда "бывает жестким".

Решение президента и парламента вызвало общественный резонанс. В Киеве и других городах Украины уже шестой день продолжаются протесты против увольнения Федорова. Участники акций также требуют увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.