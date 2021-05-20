Зеленський: залучати інвесторів важко, у нас є ризиковані місця

Президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні важко залучати інвесторів до України. Багато з них на тлі війни на Донбасі не хочуть ризикувати капіталом.
Про це він заявив на прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.
"Залучати інвесторів, повірте мені, дуже важко. Вони не хочуть ризикувати капіталом. У нас є, на жаль, ризиковані місця вздовж контактної лінії (на Донбасі, - ред.)", - заявив він.
За його словами, саме з цієї причини економічний форум проводили в Маріуполі, щоб інвестори бачили, що там безпечно. І саме з цієї причини він разом з офіційними представниками інших країн відвідує Донбас.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що на всеукраїнському референдумі можуть підняти питання Донбасу. При цьому він не уточнив, яке саме питання буде виноситися.
Він також заявив, що на сьогодні говорити про другий термін президентства зарано і питання про другу каденцію для нього поки неактуальне. На прес-конференції за підсумками першого року президентства він говорив, що йому не вистачить однієї каденції для виконання всіх обіцянок.