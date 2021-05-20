Зеленський: залучати інвесторів важко, у нас є ризиковані місця

Президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні важко залучати інвесторів до України. Багато з них на тлі війни на Донбасі не хочуть ризикувати капіталом.

Про це він заявив на прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

"Залучати інвесторів, повірте мені, дуже важко. Вони не хочуть ризикувати капіталом. У нас є, на жаль, ризиковані місця вздовж контактної лінії (на Донбасі, - ред.)", - заявив він.

За його словами, саме з цієї причини економічний форум проводили в Маріуполі, щоб інвестори бачили, що там безпечно. І саме з цієї причини він разом з офіційними представниками інших країн відвідує Донбас.