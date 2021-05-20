На всеукраїнському референдумі можуть підняти питання Донбасу
Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всеукраїнському референдумі можуть підняти питання Донбасу. Також українці самі зможуть ініціювати важливі для них питання.
Про це він заявив на прес-конференції.
За його словами, референдум може бути ініційований народом і це важливо.
"Щодо змін в Конституцію, то це вже ініціатива президента України. Такі питання є", - зазначив він.
Президент також заявив про важливість закону про місцеві референдуми, щоб українці змогли підіймати питання на місцях.
"Щодо державного референдуму, я вважаю, що це має бутим найголовніше питання - ситуація на Донбасі. Я впевнений, що через деякий час, бо в нас декілька планів щодо припинення війни, ми представимо на розсуд референдум з такою тематикою", - заявив він.
Нагадаємо, законопроект про місцевий референдум №5512 внесли до Верховної ради.
Перший віце-спікер Верховної ради заявив, що парламент не буде поспішати з прийняттям закону про місцевий референдум.