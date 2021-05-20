Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всеукраїнському референдумі можуть підняти питання Донбасу. Також українці самі зможуть ініціювати важливі для них питання.

Про це він заявив на прес-конференції .

За його словами, референдум може бути ініційований народом і це важливо.

"Щодо змін в Конституцію, то це вже ініціатива президента України. Такі питання є", - зазначив він.

Президент також заявив про важливість закону про місцеві референдуми, щоб українці змогли підіймати питання на місцях.

"Щодо державного референдуму, я вважаю, що це має бутим найголовніше питання - ситуація на Донбасі. Я впевнений, що через деякий час, бо в нас декілька планів щодо припинення війни, ми представимо на розсуд референдум з такою тематикою", - заявив він.