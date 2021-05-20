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На всеукраїнському референдумі можуть підняти питання Донбасу

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Київ, Четвер 20 травня 2021 13:23
На всеукраїнському референдумі можуть підняти питання Донбасу Фото: президент України Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всеукраїнському референдумі можуть підняти питання Донбасу. Також українці самі зможуть ініціювати важливі для них питання.

Про це він заявив на прес-конференції.

За його словами, референдум може бути ініційований народом і це важливо.

"Щодо змін в Конституцію, то це вже ініціатива президента України. Такі питання є", - зазначив він.

Президент також заявив про важливість закону про місцеві референдуми, щоб українці змогли підіймати питання на місцях.

"Щодо державного референдуму, я вважаю, що це має бутим найголовніше питання - ситуація на Донбасі. Я впевнений, що через деякий час, бо в нас декілька планів щодо припинення війни, ми представимо на розсуд референдум з такою тематикою", - заявив він.

Нагадаємо, законопроект про місцевий референдум №5512 внесли до Верховної ради.

Перший віце-спікер Верховної ради заявив, що парламент не буде поспішати з прийняттям закону про місцевий референдум.

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