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Зеленський про другий термін президентства: говорити поки зарано

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Україна, Четвер 20 травня 2021 13:40
Зеленський про другий термін президентства: говорити поки зарано Фото: Зеленський вважає, що рано говорити про другий термін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Президент України Володимир Зеленський заявив, що говорити про другий термін президентства поки зарано. Питання про другу каденцію для нього не на часі.

Про це Зеленський сказав під час прес-конференції 20 травня за підсумками другого року президентства.

Він не став розгорнуто відповідати на відповідне питання про другу каденцію. На зауваження журналістки, що він не відповів на питання про другий термін президентства, Зеленський сказав: "Рано відповідати".

На прес-конференції за підсумками першого року свого президентства Зеленський заявляв, що йому не вистачить однієї каденції для виконання всіх обіцянок.

В Офісі президента України в квітні 2021 року заявляли, що питання про можливий похід українського лідера Володимира Зеленського на другий президентський термін накручене ЗМІ. Він ще сам не вирішив.

У березні голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що партія СН проситиме Зеленського йти на другий термін.

Також прес-секретар президента Юлія Мендель заявила, що Зеленський ще не прийняв рішення, чи буде він балотуватися на другий президентський термін. Для цього він повинен виконати хоча б половину своєї програми.

Голова ОП вважає, що таке рішення потрібно приймати ближче до кінця першої каденції.

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