Зеленский: привлекать инвесторов трудно, у нас есть рискованные места

Президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодня трудно привлекать инвесторов в Украину. Многие из них на фоне войны на Донбассе не хотят рисковать капиталом.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

"Привлекать инвесторов, поверьте мне, очень трудно. Они не хотят рисковать капиталом. У нас есть, к сожалению, рискованные места вдоль контактной линии (на Донбассе, - ред.)", - заявил он.

По его словам, именно по этой причине экономический форум проводили в Мариуполе, чтобы инвесторы видели, что там безопасно. И именно по этой причине он вместе с официальными представителями других стран посещает Донбасс.