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Зеленский: привлекать инвесторов трудно, у нас есть рискованные места

Автор: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодня трудно привлекать инвесторов в Украину. Многие из них на фоне войны на Донбассе не хотят рисковать капиталом.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

"Привлекать инвесторов, поверьте мне, очень трудно. Они не хотят рисковать капиталом. У нас есть, к сожалению, рискованные места вдоль контактной линии (на Донбассе, - ред.)", - заявил он.

По его словам, именно по этой причине экономический форум проводили в Мариуполе, чтобы инвесторы видели, что там безопасно. И именно по этой причине он вместе с официальными представителями других стран посещает Донбасс.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что на всеукраинском референдуме могут поднять вопрос Донбасса. При этом он не уточнил, какой именно вопрос будет выноситься.

Он также заявил, что на сегодня говорить о втором сроке президентства рано и вопрос о второй каденции для него пока неактуален. На пресс-конференции по итогам первого года президентства он говорил, что ему не хватит одной каденции для выполнения всех обещаний.

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