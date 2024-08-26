Зеленский: присутствие ВСУ в Курской области - способ компенсировать дефицит дальнобойности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Как рассказал Зеленский, в настоящее время продолжается ликвидация последствий российского удара по Украине. Всего оккупанты запустили более 120 ракет разных типов и более 100 "Шахедов".

Он отметил, что районы запусков ракет по Украине - это, в частности, было воздушное пространство Курской, Белгородской областей, других приграничных регионов России, а также акватория Черного моря.

"Каждый такой удар снова и снова возвращает всех нас к нанесению дальнобойности. К необходимости дать нашим Силам обороны достаточно дальнобойного оружия, которое может уничтожать террористов именно там, откуда они наносят удары", - сказал президент.

По его словам, "это оптимальная антитеррористическая тактика, на которую имеет право и которую точно применил бы для своей защиты каждый из партнеров", от которых Украина ожидает решений по дальнобойности.

"И физическое присутствие наших сил в Курской области, наши активные действия по уничтожению российской угрозы на ее территории - это среди прочего способ компенсировать дефицит дальнобойности", - подчеркнул Зеленский.

Также глава государства рассказал о сегодняшнем совещании с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Обсудили отражение сегодняшнего ракетного удара и ответ России, применение F-16, а также операцию в Курской области.

"Относительно операции в Курской области - продолжаем наши действия в определенных районах именно так, как Украине нужно. За эти сутки больше нашего контроля, есть и очередное пополнение обменного фонда", - рассказал президент.