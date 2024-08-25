ВСУ продвинулись в Курской области и взяли под контроль еще два населенных пункта, - Зеленский
Военные Вооруженных сил Украины продвинулись в Курской области. Более того украинские защитники взяли под контроль еще два населенных пункта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Сегодня Зеленский выслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
"Есть продвижение наших в Курской области от 1 до 3 километров. Взяли под контроль еще 2 населенных пункта. Продолжаются активные действия в отношении еще одного населенного пункта", - сообщил президент.
В то же время глава государства отметил, что украинские военные пополнили обменный фонд.
Бои в Курской области
Напомним, что уже несколько недель, как в Курской области продолжаются бои.
Между тем, как Украина организует гуманитарные коридоры для россиян, которые находятся на подконтрольных Украине территориях, российские военные наносят удары с танков, ствольной артиллерии и минометов, а также сбрасывают КАБ на собственные населенные пункты в Курской области.
В то же время Зеленский отметил, что операция Вооруженных сил Украины в Курской области является частью крупной военно-дипломатической операции.
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