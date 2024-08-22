Зеленский об операции Украины в Курской области: это не только справедливо, но и эффективно
Украинские воины в рамках операции в Курской области не только восстанавливают справедливость. Они также добиваются эффективных результатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Ветеранском форуме.
Глава государства напомнил, только что возвратился в Киев из районов Сумской области, которые граничат с Россией, и откуда украинские подразделения "чрезвычайно эффективно" отвечают врагу на вторжение. Они отправляют войну россиянам домой.
"И это совершенно справедливо. Но помимо справедливости, это также очень эффективно. Мы все должны понимать: чтобы выгнать оккупанта из нашей земли, мы должны создавать российскому государству как можно больше проблем на его территории. И эта героическая работа все более меткая, все более дальнобойная, все более результативная", - отметил президент.
Он подчеркнул, что украинские операции в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях, освобождение Черного моря от российского флота, операция в Курской области и практически ежедневные удары по военным объектам россиян - "системный путь защиты Украины, путь завершения этой войны на условиях независимой Украины".
Операция в Курской области
Напомним, украинские военные более двух недель назад неожиданно начали операцию в Курской области. Они застали россиян врасплох - тот участок границы не был укреплен опытными военными, вместо этого там даже дислоцировались срочники.
Как отмечал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, таким образом украинские воины хотят оттеснить врага, чтобы не давать ему возможность бить по приграничным районам Сумской области.
Украинские воины продолжают достигать успехов в Курской области. В частности, сегодня, 22 августа, стало известно, что они взяли под контроль еще один населенный пункт в регионе. Общее количество таких населенных пунктов уже превысило 90.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.