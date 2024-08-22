Зеленский об операции Украины в Курской области: это не только справедливо, но и эффективно

Украинские воины в рамках операции в Курской области не только восстанавливают справедливость. Они также добиваются эффективных результатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Ветеранском форуме.

Глава государства напомнил, только что возвратился в Киев из районов Сумской области, которые граничат с Россией, и откуда украинские подразделения "чрезвычайно эффективно" отвечают врагу на вторжение. Они отправляют войну россиянам домой.

"И это совершенно справедливо. Но помимо справедливости, это также очень эффективно. Мы все должны понимать: чтобы выгнать оккупанта из нашей земли, мы должны создавать российскому государству как можно больше проблем на его территории. И эта героическая работа все более меткая, все более дальнобойная, все более результативная", - отметил президент.

Он подчеркнул, что украинские операции в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях, освобождение Черного моря от российского флота, операция в Курской области и практически ежедневные удары по военным объектам россиян - "системный путь защиты Украины, путь завершения этой войны на условиях независимой Украины".