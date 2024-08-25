Зеленский: курский прорыв - это часть крупной военно-дипломатической операции
Операция Вооруженных сил Украины в Курской области является частью крупной военно-дипломатической операции. Она имеет несколько целей.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью индийским СМИ.
"Курская операция – это часть крупной военно-дипломатической операции", - сказал президент.
Он отметил, что все, что делает Украина, направлено на то, чтобы заставить Россию быть готовой к справедливому миру. Кроме того, Курская операция не позволила россиянам захватить Сумскую область и ослабить позиции Украины.
Зеленский рассказал, что нашей стране было очень сложно перехватить инициативу без помощи партнеров длительное время.
"Но нам нужно было это сделать. И это один из этапов этого замысла. Вы его увидели, он сработал", - сказал президент.
В то же время глава государства добавил, что не может рассказывать все цели Курской операции. Однако когда все закончится, и если "у нас получится", то станет очевидным, что и для чего делала Украина.
Операция ВСУ в Курской области
Напомним, что 6 августа 2024 г. в Курской области РФ начались бои. Российские СМИ и паблики утверждали, что украинская армия прорвала границу и вошла на территорию России.
Около недели украинская сторона никак не комментировала ситуацию. Однако затем Зеленский подтвердил, что вооруженные силы Украины действительно зашли на территорию России и пополнили обменный фонд Украины. На сегодня известно, что украинские воины контролируют уже более 90 населенных пунктов РФ.
Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили в Курской области три моста, в результате чего часть российских военных практически оказалась в котле. По информации Bild, около 3000 солдат РФ могут оказаться в окружении.
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