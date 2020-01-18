Зеленський не прийняв відставку Гончарука, а Рада знайшла заміну Яременку: новини за 17 січня

Колаж РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський не прийняв відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, Рада обрала нового голову комітету закордонних справ, в Карпатах зупинився підйомник з туристами. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 17 січня, - в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський Гончаруку: я вирішив дати вам шанс

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком щодо заяви прем'єра про відставку. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський не прийняв відставку Гончарука, за умови виконання низки невідкладних завдань. "Зараз не той час, щоб розхитувати державу економічно і політично", - заявив Зеленський.

Раніше Гончарук подав заяву про відставку президенту через скандал з прослуховуванням.

Рада обрала нового главу закордонного комітету замість Яременка

Верховна рада України обрала нового главу комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва замість чинного Богдана Яременка, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, Рада 317 голосами підтримала призначення Олександра Мережка на пост глави комітету. Відзначимо, раніше Мережко був членом комітету з питань правової політики.

Лавров: саміт у Парижі підтвердив право ОРДЛО на "мовне самовизначення"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що нормандський саміт у Парижі 9 грудня 2019 підтвердив право окупованого Донбасу на "мовне самовизначення". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву російським ЗМІ.

За його словами, врегулювання ситуації на Донбасі пов'язано, в тому числі, і з мовним питанням.

У Карпатах зупинився підйомник з туристами

У Львівській області поблизу смт Славське Сколівського району на горі Погар зупинився крісельний підйомник (канатна дорога). Інформація про подію надійшла до ДСНС о 17.00. В момент інциденту на підйомнику перебувало 32 особи.

Станом на 19:40 всіх туристів було евакуйовано.

Величезні штрафи і до 7 років в'язниці: в Україні представили закон про дезінформацію

Міністерство культури, молоді і спорту України представило законопроєкт про дезінформацію, спрямований на фактичний контроль ЗМІ на період російської агресії. РБК-Україна розбиралося, що пропонується в новому законопроєкті і як влада планує карати ЗМІ за фейки.

Михайлу Жванецькому діагностували рак: лікарі дали прогноз

Михайло Жванецький хворий на рак. Про діагноз знаменитий сатирик дізнався ще до Нового року, після чого відправився на батьківщину в Одесу, а відразу після повернення його відправили до лікарні. Про це повідомляють росЗМІ.

85-річний народний артист України був госпіталізований до лікарні Управління справами президента, для того щоб негайно почати лікування.

Купання на Водохреща: в ПЦУ зробили заяву

Водохреща святкують 19 січня і в цей день традиційно влаштовують купання в ополонці, які символізують очищення від гріхів. Звичай має давню історію. Однак в Православній церкві України заявили, що насправді купання в ополонці на Водохреща жодним чином не призводить до духовного очищення і не "звільняє" від гріхів, назвавши це міфом.

Крім того, священнослужителі зазначили, що немає жодного церковного припису для вчинення такої дії в одне з дванадесятих свят - Хрещення Ісуса Христа в річці Йордан, яке ще називається Богоявленням.