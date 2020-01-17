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Лавров: саміт у Парижі підтвердив право ОРДЛО на "мовне самовизначення"

Новини » Політика     17.01.2020 - 16:09
Лавров: саміт у Парижі підтвердив право ОРДЛО на "мовне самовизначення"
Фото: Сергій Лавров (mid.ru)

Лавров заявив, що "нормандська четвірка" нібито підтвердила право на російську мову

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що нормандський саміт у Парижі 9 грудня 2019 підтвердив право окупованого Донбасу на "мовне самовизначення". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву російським ЗМІ.

За його словами, врегулювання ситуації на Донбасі пов'язано, в тому числі, і з мовним питанням.

"Одним з ключових елементів Мінських домовленостей, безальтернативність яких підтвердив "нормандський" саміт 9 грудня 2019 в Парижі, є право цього регіону на мовне самовизначення", - зазначив Лавров.

Він також додав, що одним з факторів війни на Донбасі стала нібито спроба скасування у 2014 мовного закону Колесніченка-Ківалова.

Нагадаємо, влітку глава Офісу президента України Андрій Богдан пропонував закріпити регіональний статус для російської мови на Донбасі. Водночас він виступив проти другої державної мови.

Зазначимо, восени уряд Російської Федерації схвалив визнання громадян України носіями російської мови та вніс відповідний законопроєкт до Держдуми. Після його прийняття українці зможуть отримати статус носіїв російської мови без здачі іспитів.

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