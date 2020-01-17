Рада обрала нового главу закордонного комітету замість Яременка

Фото: Олександр Мережко (facebook.com KlymenkoTime)

Яременка відправили у відставку

Верховна рада України обрала нового главу комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва замість чинного Богдана Яременка, передає кореспондент РБК-Україна.

За відповідний проект постанови проголосували 317 нардепів.

Зазначимо, Олександр Мережко був членом комітету з питань правової політики.

"Обрати Мережко Олександра Олександровича - народного депутата України, члена депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" головою комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, увільнивши його від виконання обов’язків члена комітету з питань правової політики", - сказано у тексті постанови.

При цьому Яременка увільнили від виконання обов’язків глави цього комітету.

Крім того, Володимира В’ятровича обрали членом комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

"Обрати В’ятровича Володимира Михайловича - народного депутата України, члена депутатської фракції політичної партії "Європейська солідарність" членом комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше фракція "Слуга народу" анонсувала, що визначиться з кандидатурою на пост глави комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики на цьому тижні.

Як писало РБК-Україна, на початку грудня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що питання звільнення народного депутата Богдана Яременка повторно розглянуть на засіданні фракції "Слуга народу".

Так, 5 грудня Рада відмовилася призначати нового главу комітету парламенту з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва на заміну Богдану Яременку.