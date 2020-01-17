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У Карпатах завершили евакуацію туристів зі зламаного підйомника

Новини » Надзвичайні події     17.01.2020 - 21:12
У Карпатах завершили евакуацію туристів зі зламаного підйомника
Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Рятувальники зняли з підйомника понад 30 туристів

Рятувальники завершили евакуацію туристів зі зламаного підйомника на горі Погар у Львівській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними ДСНС, станом на 19:40 всіх туристів, що застрягли на канатній дорозі в Карпатах, було евакуйовано. Всього в момент інциденту на підйомнику перебувало 32 особи.

Зазначається, що в результаті надзвичайної події ніхто з відвідувачів підйомника не постраждав. Попередньо, канатна дорога зупинилася через несправність редуктора.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області зламалася канатна дорога на горі Погар. Рятувальники проводили невідкладні заходи з евакуації туристів, що перебували на зламаній канатній дорозі. Тоді було відомо, що на підйомнику залишаються 11 осіб, в тому числі 3 дитини.

Також РБК-Україна писало, що на початку січня 2020 року рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій у Карпатах знайшли двох туристів з Києва, що заблукали при сходженні з гори Говерла. Туристи зійшли з маршруту та втратили орієнтування.

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