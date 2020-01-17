Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Гончарук передав заяву президенту

Прем'єр України Олексій Гончарук подав у відставку. Про це він написав у Facebook.

Гончарук зазначив, що передав свою заяву президенту Володимиру Зеленському з правом внесення в парламент.

"Я прийшов на посаду - виконувати програму президента. Він для мене взірець відкритості та порядності. Однак, щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги і довіри до президента, я написав заяву про відставку і передав її президенту з правом внесення до парламенту", - написав Гончарук.

Прем'єр написав заяву про відставку через скандал з прослуховуванням.

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у коментарі під постром Гончарука назвав його рішення правильним і сильним.

"Позиція прем'єр-Міністра щодо заяви про відставку - правильна і сильна. Цей крок підкреслює командність. Останнє слово за президентом, ми чекаємо його рішення. До рішення президента без коментарів", - написав Арахамія.

Раніше РБК-Україна в матеріалі "Прем'єр під ударом: хто і чому хоче звільнити Гончарука" повідомляло, в команді Зеленського стверджували, що найближчі ротації в уряді заплановано на кінець лютого. Саме тоді Кабмін буде звітувати за півроку своєї роботи.

Нагадаємо, в мережі оприлюднили запис розмови, ймовірно, прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з міністром фінансів Оксани Маркарової та заступником голови Національного банку України Катерини Рожкової. В оприлюдненому записі Гончарук, Маркарова і Смолій нібито виробляли пояснення для президента про причини зміцнення курсу гривні. Гончарук нібито називав себе "профаном".

Після цього Кабмін заявляв, що не має інформації про справжність ні аудіо, ні відео записи, а сам Гончарук сказав, що з початку роботи проти нової влади "працюють багато людей".