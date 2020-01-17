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У Карпатах зупинився підйомник з туристами, проводиться рятувальна операція

Новини » Надзвичайні події     17.01.2020 - 18:36
У Карпатах зупинився підйомник з туристами, проводиться рятувальна операція
Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

На підйомнику ще перебуває орієнтовно 14 осіб

У Львівській області рятувальниками проводяться заходи щодо зняття туристів з підйомника, який зупинився на горі Погар. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

О 17:00 до ДСНС надійшла інформація, що поблизу смт Славське Сколівського району на горі Погар (висота гори 857 метрів, - ред.) зупинився крісельний витяг (канатна дорога).

Попередня причина зупинки - несправність редуктора. Проводяться заходи щодо зняття туристів з підйомника.

"Станом на 18:00, з підйомника знято 11 осіб з них 3 дитини. На підйомнику ще перебуває орієнтовно 14 осіб. Рятувальні роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку січня рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій у Карпатах знайшли двох туристів з Києва, що заблукали при сходженні з гори Говерла.

РБК-Україна писало, що у кінці січня 2019 року у Рахівському районі Закарпатської області троє киян, які проходили туристичний маршрут в районі гори Стіг, потрапили під снігову лавину, в результаті цього один з них загинув.

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