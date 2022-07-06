Зеленський наказав скасувати заборону щодо переміщення військовозобов’язаних
Президент України Володимир Зеленський наказав скасувати заборону щодо переміщення військовозобов’язаних країною без дозволів. Рішення він оголосив під час доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Про це РБК-Україна розповіло проінформоване джерело.
"На засіданні з військовими президент заслухав доповідь Валерія Залужного щодо дозволів для військовозобов’язаних покидати межі місць проживання", - розповіло джерело виданню.
Відомо, що президент звернув увагу на те, що суб’єктом формування державної політики в цьому питанні є Міноборони, а обмежувати конституційні права громадян під час воєнного стану може уряд своїми актами.
"Президент доручив скасувати прийнятий Генштабом порядок з метою його доопрацювання зі збереженням обороноздатності країни", - інформує видання джерело.
Передісторія
Нагадаємо, вчора в Генштабі заявили про норму, якою військовозобов'язані чоловіки в Україні не зможуть пересуватися вільно територією України, а лише за дозволом.
Пізніше, у Залужного заявили, що мова йде лише про тих, хто змінює місце реєстрації. Однак згодом в Генштабі сказали що йдеться про пересування між областями.
Після чого у Верховну раду внесли законопроект про скасування всіх обмежень на пересування військовозобов'язаних в Україні.
Сам же президент Володимир Зеленський різко відреагував на цю заборону і доручив Генштабу доповісти йому про нові обмеження на переміщення країною для військовозобов’язаних.
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