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Зеленський наказав скасувати заборону щодо переміщення військовозобов’язаних

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Київ, Середа 06 липня 2022 14:05
Зеленський наказав скасувати заборону щодо переміщення військовозобов’язаних Фот: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський наказав скасувати заборону щодо переміщення військовозобов’язаних країною без дозволів. Рішення він оголосив під час доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це РБК-Україна розповіло проінформоване джерело.

"На засіданні з військовими президент заслухав доповідь Валерія Залужного щодо дозволів для військовозобов’язаних покидати межі місць проживання", - розповіло джерело виданню.

Відомо, що президент звернув увагу на те, що суб’єктом формування державної політики в цьому питанні є Міноборони, а обмежувати конституційні права громадян під час воєнного стану може уряд своїми актами.

"Президент доручив скасувати прийнятий Генштабом порядок з метою його доопрацювання зі збереженням обороноздатності країни", - інформує видання джерело.

Передісторія

Нагадаємо, вчора в Генштабі заявили про норму, якою військовозобов'язані чоловіки в Україні не зможуть пересуватися вільно територією України, а лише за дозволом.

Пізніше, у Залужного заявили, що мова йде лише про тих, хто змінює місце реєстрації. Однак згодом в Генштабі сказали що йдеться про пересування між областями.

Після чого у Верховну раду внесли законопроект про скасування всіх обмежень на пересування військовозобов'язаних в Україні.

Сам же президент Володимир Зеленський різко відреагував на цю заборону і доручив Генштабу доповісти йому про нові обмеження на переміщення країною для військовозобов’язаних.

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Володимир Зеленський Генштаб ВСУ мобилизация в Украине Валерій Залужний
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