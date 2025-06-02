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Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит "Бухарестской девятки"

Вильнюс, Понедельник 02 июня 2025 11:37
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Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит "Бухарестской девятки" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Литвы в понедельник, 2 июня. Он примет участие в саммите "Бухарестской девятки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовского вещателя LRT.

Государственный самолет с президентом Украины приземлился в аэропорту Вильнюса примерно в 10:38.

Фото: Зеленский прибыл в Вильнюс (lrt.lt)

Как известно, Зеленский в Вильнюсе примет участие в саммите "Бухарестской девятки" и Северных стран в Вильнюсе. Встречу организуют страны региона для согласования своих позиций накануне саммита НАТО в Гааге. Ожидается, что на ней обсудят дальнейшую поддержку Украины.

Добавим, что так называемая "Бухарестская девятка" была создана в 2015 году. В нее входят Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Латвия, Литва и Эстония.

Саммит НАТО в Гааге

В Гааге (Нидерланды) 24-25 июня состоится саммит НАТО. СМИ сообщают, что якобы США против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит.

Однако госсекретарь США Марко Рубио опроверг эту информацию. Он отметил, что не знает, откуда взяла такая информация.

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что решение о приглашении Зеленского на саммит принимают не США, а генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Зеленский подчеркивал, что для Украины важно участие в июньском саммите. По его мнению, если Украину не пригласят, то это будет победой российского диктатора Владимира Путина над НАТО.

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